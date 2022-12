Lombardia | salute mentale in carceri | presentata indagine commissione speciale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Accendere un faro sulle condizioni didelle persone in carcere e proporre soluzioni al crescente disagio psichico. Questo lo scopo dell'conoscitiva, promossa dallasulla situazione carceraria, illustrata oggi a Palazzo Pirelli in un incontro cui hanno partecipato esponenti istituzionali di Regione, della magistratura e degli avvocati, oltre che il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, collegato in video. "Ladentro leè un'emergenza che non solo pesa sulle persone ristrette ma anche sugli agenti di polizia penitenziaria che si trovano ad affrontare situazioni senza avere una competenza specifica -sottolinea la presidente ...