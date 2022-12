Lombardia | Majorino | ' chiedo antimafia per miei sostenitori | invito anche Moratti e Fontana'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione, Pierfrancesco, chiederà a qualsiasi candidato nelle liste che lo sosterranno di sottoporsi al codicee di dichiarare qualsiasi eventuale situazione di potenziale conflitto d'interessi: "Non ci possono essere dubbi e ombre nei confronti di nessuna o nessuno che decide di candidarsi a qualsiasi carica elettiva -spiega-. Per parte mia sarò inflessibile e senza alcuna tolleranza". "A tutte e tutti i candidati nelle liste che mi sosterranno -avverte- chiederò e pretenderò di sottoporsi al codicee di dichiarare, in ottica di trasparenza, qualsiasi eventuale situazione di potenziali conflitto d'interessi. Nessuna ambiguità sarà tollerata", conclude invitando ...

