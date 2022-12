TGCOM

Le Lucine di Natale arimarranno accese tutti i giorni fino a domenica 8 gennaio 2023 (ad eccezione di due giorni di chiusura previsti per il 24 e il 31 dicembre), dal lunedì alla domenica ......assistite dalle oltre 1.140 strutture caritative partner di Banco Alimentare della: ... Realizzate a mano una per una, le Lucine di Natale tornano a incantareRealizzate a mano una per ... Lombardia: a Leggiuno 500mila LED illuminano le Feste Fino all’8 gennaio nel piccolo paese avrà infatti luogo la manifestazione “Lucine di Natale”, che aprirà ai visitatori uno scenario da favola e li porterà nel mondo incantato della luce. Le creative e ...Mercatini, spettacoli, eventi natalizi: sono tanti gli appuntamenti in programma dal 3 al 5 dicembre sul Lago Maggiore e nei dintorni ...