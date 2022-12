Locatelli | Cannavacciuolo e Barbieri parlano su MasterChef 12 | “Grande lavoro”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Bruno, Antoninoe Giorgioritorneranno presto sui nostri schermi con una nuova edizione di, la numero 12. La prima puntata andrà in onda questo giovedì, 15 Dicembre su Sky e in streaming su Now. Dopo aver anticipato che cosa ci riserverà questo nuovo appuntamento con la cucina più famosa d’Italia, scopriamo che cosa dicono i tre giudici sul nuovo appuntamento con il cooking show. Abbonati a prezzi vantaggiosi a Sky e non perderti12 I giovani a12: “Vincereè sempre un grandissimo traguardo” Brunoha le idee molto chiare sull’importanza del talent cooking per i giovani che si approcciano al mondo della ristorazione: “Io penso che i giovani siano il futuro – ...

Il trio di chef stellati composto da Bruno Barbieri, Antoninoe Giorgiosi riunisce di nuovo per cercare i nuovi talenti in cucina e eleggere il miglior chef amatoriale d'...... l'irresistibile trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antoninoe Giorgio. Una giuria affiatatissima e ormai solida, confermata per il quarto anno ...Giovedì 15 dicembre riparte il cooking show: le novità anticipate dagli chef stellati della giuria Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ...Sempre più cosmopoliti e internazionali, tornano gli aspiranti chef a Master Chef Italia, da giovedì 15 dicembre su Sky e in streaming su NOW ...