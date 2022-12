Lo ha annunciato la star di Believe su Twitter L' attrice aveva 96 anni

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Mom is gone. Che tradotto significa: Mamma se n’è andata. Con questo brevissimo tweet Cher ha, domenica 11 dicembre, la scomparsa di sua madre. Georgia Holt – cantante,e modella –96. Leggi anche › Cher a 76, troppo giovane per essere chiamata icona. E lancia i suoi profumi Cher: «Mia madre non si arrende mai» All’inizio dello scorso settembre, Georgia Holt era stata ricoverata per una polmonite. Poco dopo era stata dimessa, anche se erano rimasti alcuni problemi di salute che la figlia, Cher, ha voluto condividere in questi mesi con il suo pubblico. Più volte, infatti, laha ringraziato i suoi fan per l’appoggio e per la ...