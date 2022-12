Lo facciamo tutti fra le 10 e le 20 volte al giorno | Ma proprio tutti

Leggi su direttanews

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sarà capitato adi trovarsi in un momento di forte imbarazzo a causa di una “puzzetta” scappata a qualcuno. E chissà, magari qualche volta siamo statinoi a non riuscire a tenerla dentro e aver fatto una magra figura in pubblico. Stiamo ovviamente parlando delle flatulenze, che è un’attività molto più frequente di ciò che si potrebbe pensare. Secondo gli studi, infatti, la media delle flatulenze di una singola persona ogniva tra le 10 e le 20. Nel corso del tempo gli scienziati hanno condotto sempre più ricerche sulle ‘puzzette’, in particolare sul microbioma, la ricca comunità di batteri che vive nel nostro corpo e che sono responsabili del gas che alberga nel nostro intestino. Le ricerche hanno permesso di scoprire alcune cose molto interessanti. Scorregge (www.direttanews.com)“Ci sono molti ...