LIVE Sport Invernali | liveblog 11 dicembre in DIRETTA | Giovannini vince la mass start Podio nel biathlon | Giacomel e Kastlunger sorprendono

Il Frosinone rallenta la sua corsa, pareggiando 0 - - 0 in casa con il Pisa. Il Bari segna quattro gol al Modena e sale al terzo posto. Vittorie anche per Cagliari, Benevento, Venezia, e Reggina, ...VIDEO HIGHLIGHTS PERUGIA - TRENTO 3 - 1 22.31: la nostra diretta si chiude qui, la prossima settimana sarà la volta del Mondiale femminile con Conegliano. Grazie per averci seguito e buonanotte! LIVE Sport Invernali, liveblog 11 dicembre in DIRETTA: podio nel biathlon, tanti quarti posti. Giacomel e Kastlunger sorprendenti La 10ª giornata si chiude con la sfida tra Pallacanestro Trieste e Happy Casa Brindisi: entrambe vengono da una vittoria nel turno precedente. Palla a due ore 20.30, diretta ...Qualificazioni Diretta tv su RaiSport+HD Diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player Diretta live testuale su OA Sport Finali Diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 2 (dalle ...