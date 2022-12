L’intervista di Zelensky a David Letterman | «Se Putin morisse la guerra finirebbe»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lain Ucraina? Con la morte di Vladimirterminerebbe. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr, rispondendo a una domanda dello showman americano, che lo ha intervistato in una puntata speciale del suo programma su Netflix My Guest Needs No Introduction (“Non c’è bisogno di presentazioni”). La puntata, registrata lo scorso ottobre nei sotterranei di una stazione della metropolitana di Kiev, sarà resa disponibile sulla piattaforma di streaming oggi, lunedì 12 dicembre. «Ipotizziamo cheprenda un brutto raffreddore, o che accidentalmente cada da una finestra e muoia. Lacontinuerebbe?», chiede in un passaggio del. «No», è la secca ...

