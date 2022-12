l' inchiesta si allarga Perquisizione per un altro eurodeputato socialista

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Restano in carcere quattro delle sei persone fermate nell'ambito del «Qatargate» che coinvolge l'Europarlamento. Per loro accuse di vario titolo che vanno dall'associazione a delinquere al riciclaggio di denaro alla corruzione. Secondo i media locali tra gli arresti convalidati c'è anche quello della vicepresidente Eva Kaili, del suo compagno Francesco Giorgi e dell'ex deputato S&D Antonio Panzeri oltre a un lobbista. Il padre di Kaili, che era stato sorpreso con una valigia piena di contanti mentre usciva da un hotel di Bruxelles, è stato rilasciato. Infine, Luca Visentini, segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati, è stato rilasciato con condizioni. L'indagine belga, volta a verificare che terze parti in posizioni politiche e/o strategiche nel Parlamento Europeo abbiamo ricevuto ingenti somme di denaro o doni per influenzare le decisioni del ...

