Le vacanze da Miami a Doha Ma la figlia di Panzeri cancella il lusso dai social

ilmattino.it

V iaggi e, una passione : con l'imprudenza di fo tografa re e ' posta re' tutto sui ... I 'profili' della coppia valgono più di qualunque discorso, racconto, confessione: daBeach a ...Valori per cui battersi e un debole per leesotiche sembrano essere un marchio di famiglia. ... Silvia in piscina a, a zonzo a Montreal, le orme dei suoi piedi su una spiaggia candida. ... Antonio Panzeri, vacanze di lusso da Miami al Qatar: la figlia Silvia cancella le foto dai social Quando era capo della Camera del Lavoro di Milano lo chiamavano «il Panzer». Perché era un duro, Antonio Panzeri. Non si sottraeva agli scontri, cacciava chi non gli andava bene ...Quando era capo della Camera del Lavoro di Milano lo chiamavano «il Panzer». Perché era un duro, Antonio Panzeri. Non si sottraeva agli scontri, cacciava chi non gli andava bene e dopo Tangentopoli, r ...