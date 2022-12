Le proteste in Iran non si fermeranno fin quando non crollerà la Repubblica islamica

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La rivoluzione insta mostrando caratteristiche inimmaginabili e senza precedenti nei quarantatré anni di regime teocratico. E sembra che stia vivendo un momento decisivo. In una prima fase vi è stata una rivolta in alcune piccole città delle province curde del Paese, insorta dopo l’uccisione della giovane ventiduenne Mahsa Amini, curda di Saqqez, massacrata di botte il 16 settembre in un furgone della cosiddetta “polizia morale” che l’aveva arrestata perché non indossava correttamente il velo come prescrive la legge. L’uccisione di Amini ha sconvolto tutto l’. Subito la protesta è divampata in più di cento città e ha visto al centro le donne. Nella capitale Teheran si è avviato un processo rivoluzionario spontaneo che è dilagato in tutto il Paese e ha coinvolto larghi strati della popolazione. La rivoluzione è così ...