Le più belle canzoni degli Articolo 31 | da Tranqi Funky a L’Italiano Medio

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nelle più31 c’è tutta quella fase di passaggio del rap dall’underground al mainstream, senza mai snaturare il sottobosco che ancora oggi regna sovrano come palestra per chi ha scelto le barre e il beat per esprimere la sua arte. Erano gli anni ’90, e J-Ax e DJ Jad conquistarono la scena con brani dalle rime memorabili, subendo il fascino della scena d’oltreoceano e impreziosendo lo stile con campionamentievergreen della musica italiana. Ohi Maria (1994) Un brano coraggioso e ironico: J-Ax canta il suo amore per Maria, un chiaro riferimento alla marijuana in cui gli31 hanno espresso chiaramente il supporto alla campagna antiproibizionista di Marco Pannella: “Le vacanze le farò in Giamaica, dalla mia Maria bella, aspetto, intanto voto ...

Rivista Africa

Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono importanti e c'è chi vi apprezza sempre di. ... Le proposte non mancheranno per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivaresoddisfazioni. ...un po'adulto, è statovedere le reazioni: sono immobili, non capiscono. Il testo va seguito, non è semplicissimo. Poi ci sono i giovani che urlano. E' vero che a casa tua hai un manifesto ... Costa d'Avorio: al via concorso spiagge più belle del Paese | Rivista Africa