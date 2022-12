”Le Iene” | ultimo appuntamento del 2022 | una nuova testimonianza sugli abusi del mondo della ginnastica

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Martedì 13 dicembre,in prima serata su Italia 1, l’delcon Le, condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari con gli interventi comici di Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ospite in studio la cantante Bianca Atzei. Le, le anticipazioni dell’delPhoto Credits – MediasetDomani, martedì 13 dicembre,in prima serata su Italia 1, l’delcon “Le”, condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari con gli interventi comici di Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ospite in studio la cantante Bianca Atzei. Nella puntatascorsa settimana, la ginnasta Carlotta Ferlito, durante il monologo in ...

LE IENE

... tra cui Chi vuol essere milionario, Le, Passaparola, Ok! Il prezzio è giusto e anche Live ... 'Ti ho lanciato un bacio' , ha aggiunto a proposito dell'ricordo. Quindi ha parlato degli anni ...Storico scaldapubblico di trasmissioni come Ok! Il prezzo è giusto, Passaparola, Le, Chi vuol ... appena appresa la notizia della scomparsa di Giacomo, ha scritto unpensiero. A didascalia ... Tutti i servizi dell'ultima puntata Teo Mammucari e Thais Wiggers posano felici e sorridenti a tavola con la loro figlia, Giulia, che frequenta il primo anno di liceo artistico ed è bellissima. Il conduttore de “Le Iene” e la ex velina ...A dare la notizia è stato Gerry Scotti che su Instagram ha postato una foto che li ritrae insieme e un bellissimo ricordo ...