Le foto sexy di lady Soumahoro | cosa non torna | Tempismo perfetto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ci sono ancora molti aspetti da chiarire sul caso Aboubakare delle coop gestite dalla suocera su cui indaga la procura di Latina. A Non è l'Arena, su La7, offre un punto di vista diverso la scrittrice africana Geneviene Makaping, che invita a "non razzializzare" la vicenda. "A parlare della mia pelle sono sempre i bianchi, anche quando la mia pelle non c'entra. Bisogna vedere gli atti", dice la scrittrice. Nel caso è coinvolta anche la compagna di, Liliane Murekatete. Nei giorni scorsi tra l0'altro sono finite su siti e giornali alcune vecchiescattate da ungrafo e rimaste nell'oblio per anni prima di rispuntare fuori. "Si trascura molto la questione dellegrafie", afferma Makaping che lancia un sospetto pesantissimo: "Questo ...