Le Carré Francais | un angolo di Francia nel cuore di Roma

leggo.it

Caldo, accogliente, elegante per atmosfere ma senza inutili formalismi. C'è un angolo - goloso - di Francia nel cuore di Roma: è Le, che consente di regalarsi una vera vacanza dalla quotidianità dei sapori e sentirsi lontani dalla città, anche a poca distanza da casa. E lo fa ancora di più ora, con le proposte ...Questo e non solo accade a Roma nel crocevia della cucina (e panetteria nonché pasticceria) francese Le. Che quest'anno mette in cantiere delle novità di non poco conto: dal pranzo 'a ... Le Carré Français, un angolo di Francia nel cuore di Roma