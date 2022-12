Le accuse di corruzione a Bruxelles rivelano le fragilità del socialismo europeo e della sinistra italiana

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Doverosa e non formale premessa: sulla vicenda che sta travolgendo esponenti o ex esponenti del Parlamentobisogna essere garantisti fino all’ultimo, come sempre. Ci sono stati alcuni arresti, è vero, ma ovviamente non basta a decretare la responsabilità delle persone in questione. Ci sono già le strumentalizzazioni politiche tipicamente italiane, con la destra che chiede al Partito democratico di chiarire. È vero che la vicenda tocca ambienti del(che tristezza, ndr) ma il Partito democratico in quanto tale non si capisce bene cosa c’entri. Comunque sia, la questione è molto seria. In primo luogo, c’è il colpo all’immagine delle istituzioni europee: «Lo scandalo diall’Europarlamento è una cosa gravissima. Si tratterebbe di esponenti del Parlamentoe di ...