L’avellinese Vella torna ad esporre in Costa Rica

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUn successo internazionale dopo l’altro per l’artista irpino, dopo il Venezuela una nuova importante mostra, nella casa della cultura di Cartago , a cura di Johanna Diaz C’è anche l’irpino Generosonella mostra internazionale ” Una mirada en el arte ” ( titolo italiano ” Uno sguardo nell’arte”), fino al 18 dicembre 2022, presso la Casa della cultura La Unión di Cartago in, nel centro Ame. Inaugurata lo scorso 27 novembre, la cerimonia inaugurale è stata ricca di emozioni e di entusiasmo. A tagliare il nastro, la curatrice Johanna Diaz che nel corso della serata ha ringraziato profondamente tutti i partecipanti e il consiglio di amministrazione della Casa de la Cultura La Unión per l’ospitalità e consegnato i diplomi agli artisti presenti José Fonseca, Katherine Badilla, ...