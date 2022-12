Laura Pausini | Giorgia e Fiorello al concerto solidale del Bambino Gesù

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ilorganizzato dall’Ospedalea Roma vedrà la partecipazione diDa oggi sono aperte le prevendite per l’eccezionaledel 28 gennaio 2023, all’Auditorium Conciliazione di Roma, con, la partecipazione straordinaria die per la prima volta con noi la nostra special guestAlla serata saranno presenti anche grandi Olimpionici e campioni Mondiali, i cui nomi verranno presto svelati. Un grande evento di beneficenza presentato da Eleonora Daniele, realizzato dalla FondazioneOnlus con il Patrocinio ...

Sono aperte le prevendite per l'eccezionale concerto solidale del 28 gennaio 2023, all'Auditorium Conciliazione di Roma, con Giorgia, Fiorello e per la prima volta Laura Pausini. Alla serata saranno presenti anche grandi Olimpionici e campioni Mondiali. Un grande evento di beneficenza presentato da Eleonora Daniele, realizzato dalla Fondazione Bambino Gesù Onlus.