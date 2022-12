L' Argentina riparte da Di Maria | è l' Angel della bilancia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L'osservato speciale per la semifinale con la Croazia, l'ce l'ha in casa. ÈDi. Il rosarinoJuventus ha dovuto saltare la partita con l'Australia poi nei quarti con l'...

Il ritorno tra gli undici dell'attaccante definirà anche lo schema con il quale l'affronterà la Croazia. Col Fideo si tornerebbe all'abituale 4 - 3 - 3, senza porterebbe a riproporre il 4 - ...Mai schierato finora dal ct Scaloni, di sicuro tornera a Roma senza ritmo partita comunque vada a finire l'avventura in Qatar dell'. Ma riaccoglierlo in salute sara comunque un bel punto di ... “Il Nico day”: l’argentino è a Firenze. Oggi riparte il percorso di recupero In dubbio fino alla fine: ieri ha lavorato con la squadra ma Scaloni vuole rivederlo. Con il Fideo si tornerebbe al 4-3-3 ...Argentina batte Olanda ai rigori. Dal dischetto il portiere respinge due tiri degli olandesi, Lautaro segna quello decisivo: sarà sfida alla Croazia.