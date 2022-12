L' altro Mondiale | a Melbourne c' è il nuoto in vasca corta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La Capri-Napoli è la gara diin acque libere più antica tra quelle che si disputano tuttora. È una maratona di 36 chilometri che nei decenni ha ispirato tutta una mitologia intorno ad affascinanti nuotatori argentini e su cui è stato scritto anche un romanzo giallo, Maurizio Castagna, La grande maratona Capri-Napoli. Una storia di atleti, mare e delitti (Magenes, 2019). La prima edizione, nel 1954, l’ha vinta l’egiziano Marei Hassan Hammed in 10 ore e 42 secondi. Ultimo arrivò il francese Robert Denis, 14 ore 6 minuti e 56 secondi, ma lui nuotò interamente a dorso, con la faccia rivolta verso l’isola azzurra. I dorsisti sono così: estrosi, artisti, pensierosi. Non appartengono alla razza matta dei ranisti, loro guardano all’insù, si possono permettere minime distrazioni, qualcuno controlla anche i tempi sul tabellone. Thomas Ceccon, per esempio: ma se avesse ...

Goal Italia

Il portoghese, reduce dall'eliminazione ai quarti delcon il Portogallo, tiene in ansia i ... Tra l'mio figlio adora l'Italia'. Insomma, il progetto del Milan nei confronti dell'MVP della ...Sul gradino più basso del podio unfrancese, il milanista Olivier Giroud a 7,50. Ufficio stampa Snaitech E - mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434 Cristiano Ronaldo giocherà un altro Mondiale La squadra del Marocco per ora è in semifinale, ed è la prima volta che una squadra africana entra tra le prime quattro in un Mondiale. Ma a guardare bene le storie dei calciatori di questa fantastica ...Il Mondiale ha qualche strana coincidenza: in semifinale ci sono i due simboli del Psg, il club del padrone qatariota Nasser ...