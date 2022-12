(Di lunedì 12 dicembre 2022) Suglie sulleladeilancia un avvertimento al governo. Accertando il mancato rispetto di uno deglidel Recovery Plan. Ovvero quello relativo alla selezione degli interventi da ammettere a finanziamento. Scaduto il 31 marzo scorso. I magistrati contabili segnalano che le risorse deldestinate a questo obiettivo ammontano a 4,6 miliardi di euro. Di cui: 700 milioni per progetti già in essere (finanziati con fondi nazionali); 2,4 miliardi per la costruzione di nuovinido; 600 milioni per le; 900 milioni per le spese di gestione. E nella delibera n. 20/2022 il Collegio del controllo concomitante...

Open

Magliasalute: 5 alternative fashion guarda le foto E non solo in Italianon viene dato solo in Italia, però. Infatti, in tutto il mondo gli esperti consigliano un ritorno alle ...A lanciare questoper primo è stato Antonio Decaro , ...iscritte una serie di partite che si trovano in riscossione presso'... Solo per avere un'idea di massimasituazione dei vari comuni,... L'allarme della Corte dei Conti: su asili e scuole dell'infanzia obiettivi del Pnrr a rischio