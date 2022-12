La svolta storica degli Usa sulla fusione nucleare

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il Washington Post scrive che il Dipartimento dell’Energia Usa annuncerà domani una. Gli scienziati sono stati in grado di produrre per la prima volta una reazione diche genera più energia di quella necessaria per innescarla. Si tratta di un passo avanti fondamentale nella ricerca per l’utilizzo dell’energia atomica da. Per il quotidiano è «una pietra miliare nella decennale e costosa ricerca per sviluppare una tecnologia che fornisca energia illimitata, pulita ed economica». Ovvero il «Santo Graal» dell’energia senza emissioni di carbonio che gli scienziati hanno inseguito sin dagli anni Cinquanta. La scoperta La scoperta sarebbe stata fatta dagli scienziati del Federal Lawrence Livermore National ...

