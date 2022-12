La Russa a Milano per celebrare gli Alpini | “Pronto dl su mini naja volontaria di 40 giorni”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Crediamo che fare una legge che consentamente di passare quarantaper un addestramento che potrebbe essere un domani facilmente integrato qualora servisse sia una cosa utile”. Così il presidente del Senato Ignazio La, a margine delle celebrazioni in ricordo deglie di tutti i soldati caduti in guerra e in pace L'articolo proviene da Inews24.it.

... in qualche modo definibile sua figlioccia politica, Laha voluto approfittare di un raduno di alpini, sempre a, per mettere in cantiere, diciamo così, un disegno di legge non ancora ...Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio Lanel suo discorso in chiusura delle celebrazioni organizzate dagli Alpini aper ricordare tutti i caduti. "A fronte di questa ...L'iscrizione della candidata alla segreteria nel circolo storico Bolognina. Il leader del terzo Polo a Leopoli per incontrare il sindaco. Entra nel vivo ...Si è rinnovato il rito scaligero con l’opera di Modest Petrovic Musorgskij condotta dal Maestro Riccardo Chailly, con Ildar Abdrazakov nei panni del protagonista e la regia di Kasper Holten. Anche (..