La proposta | mini naja di 40 giorni valida per i crediti della scuola

Un disegno di legge per una leva volontaria di 40 ore, che porta punti per la maturità, per la laurea ma anche un punteggio per i concorsi pubblici. La proposta è stata illustrata dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. Mini naja di 40 ore, il disegno di legge L'occasione per parlare del progetto ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

... lapuzza tanto di primo passo per reintrodurre una forma di leva magari in salsa light , più breve e più ampia nei programmi e negli obiettivi, volontaria ma non troppo. Insomma, una- ...Il presidente del Senato ha presentato l'idea in occasione della giornata per la commemorazione degli alpini. L' istituto formalmente c'è già: la legge 122 del 2010, approvata quando La Russa era il ...Il presidente La Russa ci riprova e torna a proporre la mini naja volontaria per i giovani. Di cosa si trattaIn arrivo mini servizio militare volontario in cambio di punti per la maturità e per la laurea: ecco di cosa si tratta.