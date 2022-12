La politica estera di Scholz | le aperture alla Cina e il rifiuto a ogni costo di un mondo diviso in blocchi contrapposti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Venerdì mattina, la Società per la Lingua Tedesca ha scelto Zeitenwende come parola dell’anno 2022. In effetti, mai prima d’ora il termine era stato così centrale nellatedesca, finendo a essere conosciuto e citato anche oltre i confini nazionali. Il concetto di Zeitenwende, “svolta epocale”, è stato usato dal Cancelliere Olafnel suo ormai celebre discorso al Bundestag di fine febbraio. In quell’occasione, con l’annuncio di un fondo speciale di cento miliardi per ammodernare la Bundeswehr e dell’aumento della spesa militare al due per cento del Pil, come prevedono gli accordi Nato, il Cancelliere ha superato le storiche titubanze tedesche sul riarmo, mentre nei giorni precedenti una serie di scelte (come il blocco del Nord Stream 2 e l’attivazione delle sanzioni europee contro la Russia) avevano inferto duri colpi ...