La NEW GICA MONREALE vince il derby contro la Primula di serie D femminile

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La ASD NEWdel Presidente Carlo Giannetto questa settimana ènte su tutti i fronti. Con laD allenata da Renato Corpora che con una magistrale gara ha espugnato nel pallone tenda di Capo D’Orlando la squadra locale della ASD ORLANDINA VOLLEY sfoderando una prestazione che esalta la ASD NEWper gioco e per contenuti tecnici, proiettando la stessa al secondo posto in classifica. In questa gara i ragazzi di Renato Corpora, nonostante qualche assenza importante, hanno dimostrato coesione e unità di intendi mettendo in mostra muscoli e determinazione. Fare una classifica di chi è stato più incisivo è arduo in quanto tutti sono stati protagonisti. Esaminando i parziali si può dedurre il carattere di questo gruppo mai domo. Il risultato del primo set si chiude con il punteggio ...