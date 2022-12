La mia storia con lei? Tiberio Timperi | tutta la verità su Marina Berlusconi e il Cav

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) "Non ho avuto unacon":lo chiarisce una volta per tutte nell'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. "Lavoravo al Tg4, avevo problemi con Fede, messo ai margini per nove mesi, alla fine ne ho parlato cone per gratitudine mi presentai con un mazzo di fiori - ha raccontato il conduttore -. Non ci volevo provare. Quando andai via dal Tg4, sull'Espresso uscì un'indiscrezione: 'Chi è quel giornalista con l'occhio verde, romano, cacciato via da Mediaset perché ci ha provato con la figlia del proprietario?'. Ero io. Falsissimo". Parlando della sua carriera, poi,ha rivelato qual è stato il momento in cui ha deciso di lasciare il giornalismo per il mondo dello spettacolo: "Il ...