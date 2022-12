La futura regina incanta tutti sia alla consegna dei riconoscimenti che al banchetto di gala Scopri di più su Amica it

Leggi su amica

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Vittoria di Svezia con il premio Nobel per la medicina 2022, lo svedese Svante Paabo. Erano due anni che non si svolgeva la tradizionale cerimonia didei premi a causa della pandemia (foto: Ansa) Mentre la Royal Family britannica va a rotoli – o, almeno, Meghan ed Harry ci provano a farla andare – nella vicina Svezia a palazzo si cerca di dare l’idea, il più possibile, di una bella favola. Che sia vera o no poco importa: sabato,a Stoccolma dei premi Nobel, i membri della Casa Reale erano più in forma che mai. L’atmosfera era quella di una fiaba, con re, regine, principe e principesse tirati a lucido, in primis Vittoria di Svezia. Vittoria di Svezia, la principessa delle favole per i Nobel Al pomeriggio di sabato ladei premi Nobel,sera della domenica il fastoso ...