La Fifa sospende l' arbitro Lahoz

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ore 8 - Il direttore di gara contestato per l'arbitraggio in Olanda-Argentina Laha ordinato che l'spagnolo Antonio Matheu, contestato da entrambe le squadre per il suo comportamento in Argentina-Olanda dei quarti di finale della Coppa del Mondo in Qatar, non debba continuare ad arbitrare nel torneo. Lo riporta l'agenzia argentina Telam. Le proteste dei giocatori di entrambe le squadre nei confronti del giudice di Valencia hanno portato la massima autorità del calcio internazionale ad analizzare il suo operato.