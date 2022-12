La Fifa non sanzionerà Messi e Martinez per le dichiarazioni dopo Olanda-Argentina

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lanone Dibuper lerilasciate alla stampa. Lo scrive Sport. Potrebbe però esserci una sanzione economica per l’il match, Leosi era presentato piuttosto arrabbiato davanti alle telecamere. Dell’arbitro aveva detto: «Non voglio parlare dell’arbitro.ti sanzionano, non posso dire quello che penso. Avevamo paura prima della partita perché sapevamo com’era. Credo che ladebba rivederlo: non possono mettere un arbitro così in una partita come questa. Non è all’altezza». A fare eco asull’arbitro, era arrivato anche il portiere ...