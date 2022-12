(Di lunedì 12 dicembre 2022) DOHA (QATAR) - Dopo aver aperto un'inchiesta sul caos dilaha ordinato che l'spagnolo Antonio Matheu Lahoz , duramente contestato per il suo comportamento nel quarto ...

Corriere dello Sport

DOHA (QATAR) - Dopo aver aperto un'inchiesta sul caos di Olanda - Argentina la Fifa ha ordinato che l'arbitro spagnolo Antonio Matheu Lahoz , duramente contestato per il suo comportamento nel quarto ...Vedremo gli sviluppi del confronto parlamentare - e se ci si concentrerà su di una...delle decisioni pendenti - alle quali va aggiunto il problema che fra poco si presenterà di una... La drastica scelta della Fifa sull'arbitro di Argentina-Olanda: ecco cosa ha deciso Fermato lo spagnolo Lahoz, contestato per la sua direzione nell'infuocato quarto di finale dei Mondiali in Qatar vinto dalla 'Seleccion' di Messi ai rigori contro gli 'Orange': il motivo ...Il Sovrano, secondo i sudditi, dovrebbe escludere Harry e Meghan dalla cerimonia di incoronazione, ma Carlo è molto combattuto su questa decisione ...