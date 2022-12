La bergamasca Noor a Sanremo Giovani | “Pronta a far sentire la mia voce”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 dicembre 2022)è una diciottenne di origineche il 12 dicembre parteciperà a: “All’inizio non ci credevo, quando l’ho realizzato mi sono emozionata moltissimo. Mi sento fortunata ad avere quest’opportunità, la voglio cogliere per riuscire a realizzare il mio sogno. Ringrazio chi mi sta accanto per avermi sempre supportata, dalla famiglia agli amici, grazie a loro ho avuto il coraggio di pubbliccare il mio primo brano e di intraprendere questo viaggio. a prescindere da come andrà so che avrò il loro pieno sostegno”. Ma come sono nati il brano e il progetto? A settembre sono stata notata da un produttore con cui è nata una collaborazione. Insieme a Manuel Magni e a Marco Rettani abbiamo iniziato a lavorare al pezzo, “Tua Amelie”, che abbiamo presentato ad Area. La canzone è una ...