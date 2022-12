Agenzia ANSA

L'esercito russo ha lanciato oggi un attacco su Kherson e sui suoi sobborghi: una donna è stata uccisa, quattro persone sono rimaste ferite. Lo denuncia l'ufficio del procuratore della regione di ...... irruzioni nei campus (in particolare, Kharkov o Lvov), percosse di attivisti di estrema ... ma furono presto concessi l'amnistia e considerati eroi dalpotere ucraino dopo il successo della ... Kiev, nuovo attacco russo su Kherson, un morto e 4 feriti ROMA, 12 DIC - L'esercito russo ha lanciato oggi un attacco su Kherson e sui suoi sobborghi: una donna è stata uccisa, quattro persone sono rimaste ferite. Lo denuncia l'ufficio del procuratore della ...Tra il 2014 e il 2019 i media europei in varie occasioni hanno preso in esame i movimenti neonazisti in Ucraina, descrivendo le loro ideologie, le violenze perpetuate contro i civili nel Donbass e avv ...