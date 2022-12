SPORTFACE.IT

...è per le ultime di mercato in casa: 'Allegri non molla Rabiot, ma vuole un terzino'. Il Torino è invece a caccia di un attaccante: 'Toro: Nzola, la grana della clausola'. In alto,...Su 'Tuttosport'sulla. Dagli ultimi aggiornamenti sull'inchiesta della Procura di Torino al ritorno in campo della squadra di Allegri. Kean stupisce ancora l'allenatore, riferisce il ... Juventus, focus tecnico dopo il riposo. Domani doppia seduta Torino, 12 dic. - (Adnkronos) - Il campionato della Juventus, con la partenza a rilento e poi la rimonta, è ancora tutto da scrivere, così come il futuro di Massimiliano Allegri. Con l addio ...Fabio Miretti e Nicolò Fagioli, giovani promesse della Juventus, sono tra i giovani più utilizzati del campionato di Serie A.