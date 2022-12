Calciomercato.com

La Juventus avrebbe messo glisu una stella della Premier League che piace ad Allegri: ha rifiutato il rinnovoLa Juventus è ... Allegri © LaPresseLa distanza dal Napoli è ancora enorme, ma la...Il Milan mette glisu una delle delusioni del Mondiale ancora in corso: può soffiarlo a ConteTra le delusioni principali del Mondiale non può che esserci sicuramente la Spagna. L'esordio roboante contro la Costa ... Juve: occhi su un centrocampista del Chelsea | Mercato | Calciomercato.com La Juventus, per rinforzare la difesa avrebbe messo nel mirino Ndicka per il prossimo calciomercato: gli agenti sparano alto ...Adrien Rabiot è proprio lì, a metà strada. Tra un Max Allegri che lo ritiene fondamentale almeno per concludere la stagione nonostante il contratto in scadenza. E una Juve che in assenza di rinnovo pu ...