(Di lunedì 12 dicembre 2022)– L’agenzia milanesecura per il terzo anno il progetto più importante del NataleParfums: unache illuminerà fino al 6 gennaio 2023 Piazza della Scala e le limitrofe Via Manzoni e Santa Margherita. Piazza della Scala rappresenta il fulcro dell’iniziativa, grazie ad un grandioso ed elegante Albero di Natale, uno “chandelier dei sogni” alto quasi 10 metri e decorato con 70 sculture giganti e luminose dell’iconica fragranza J’Adore, il celebre profumo della Maison. Lo chandelier, unitamente a cinque alberi di Natale decorati in pieno stile, è posizionato su un basamento di 100mq raffigurante un’illustrazione che porta la firma dall’artista Pietro Ruffo, un complesso ...

L'Opinionista

... The Comet is Coming, Youngr, Los Bitchos, Destroy Boys, Kelly Lee Owens, Mall Grab, Partiboi69, Parra for Cuva,By Night, yunè pinku, Hannah Grae e molti altri da annunciare. I biglietti...Tutto alla Limonaia di Parco Corsini, a Fucecchio, tutto a ingresso liberoBell Weekend e il Salotto della Sottocultura", rassegna musical/letteraria in programma da dicembre 2022 a ... Jungle per Dior, spettacolare installazione dalle tinte dorate a Milano MILANO - L’agenzia milanese Jungle cura per il terzo anno il progetto più importante del Natale Dior Parfums: una spettacolare installazione dalle tinte ...BUDAPEST - Dopo un ritorno da sogno nel 2022, il Sziget, il festival più grande dell’Europa situato a Budapest (Ungheria) ha annunciato la prima ondata di ...