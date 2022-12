“Joker | Folie à deux” | iniziate le riprese | “Giorno 1 Il nostro ragazzo”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Arriverà nelle sale cinematografiche il 4 ottobre 2024, il sequel del film campione d’incassi del 2019,. Intanto Todd Phillips dà ufficialmente il via alle, la prima foto dal set Prima foto dal set – Todd PhillipsÈ Todd Phillips a comunicare pubblicamente la battuta del primo “ciak!”. Il regista ha condiviso la prima foto dal set, in cui si vede Joaquin Phoenix dal barbiere. Un’immagine che molti hanno associato alla «Pietà» di Michelangelo. Nello scatto, infatti, l’attenzione si focalizza sul corpo di Arthur Fleck () emaciato e segnato da cicatrici. Nella descrizione del post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Phillips si legge: «1. Il ...

Il regista Todd Phillips ha pubblicato la prima foto dià Deux. Con un Joaquin Phoenix ancora una volta irriconoscibile. - - > Sono iniziate le riprese con Joaquin Phoenix 'Giorno 1. Il ...BUDGET RADDOPPIATOà Deux , questo il titolo completo del film, vedrà Lady Gaga recitare al fianco di Joaquin Phoenix, nel ruolo di Harley Quinn, in quello che la Warner Bros. ha ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Una foto che ci dice già tanto. Ecco Joaquin Phonix nella prima foto dal set di Joker: Folie à Deux, di nuovo nei panni del personaggio cult ...