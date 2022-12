Italian Sport Awards | tutta la lista dei premiati

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) A Salerno , lunedì 19 dicembre, andranno in scena gli, dove ci saranno diverse premiazioni per la stagione 2021-22 A Salerno , lunedì 19 dicembre, andranno in scena gli, dove ci saranno diverse premiazioni per la stagione 2021-22. Un vero e proprio Festival del calcioo. Di seguitoladei: Miglior Portiere dell’anno: Guglielmo Vicario/ Ivan Provedel. Miglior Difensore dell’anno: Giovanni Di Lorenzo. Miglior Centrocampista dell’anno: Lorenzo Pellegrini. Miglior Attaccante dell’anno: Ciro Immobile. Miglior Calciatore dell’anno: Giovanni Di Lorenzo. Miglior Giovane Calciatore dell’anno: Fabiano Parisi. Miglior Goal dell’anno: Antonio Candreva. Miglior ...