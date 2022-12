ISEE 40 000€ | c’è il Bonus bollette aggiuntivo | sbrigati | domande partite il 1 dicembre

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Undi 40.000 euro, questa è la soglia per poter accedere alper contrastare il caro –. Un altro aiuto determinante per chi si trova in difficoltà. Quest’anno il Natale pare abbia una gigantesca spada di Damocle sulla testa. E’ una spada un po’ particolare, senza la lama, ma fatta tutta di carta. E’ la carta delledi luce e gas che sarà veramente l’elemento che deciderà il destino delle festività natalizie di tante famiglie.40.000 euro (I Love Trading)Dipenderà da quei fogli di carta, dalle cifre che vi sono stampate, dipenderà il prossimo Natale. Vedere quante di quelle cifre potranno essere regolarmente saldate e quante no. Quanto poi rimarrà a disposizione per la festa più attesa dell’anno. E se è vero che a Natale si è tutti più buoni, ...