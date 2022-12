Iran | il regime condanna a morte i manifestanti “Almeno 10 esecuzioni | saranno quotidiane”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Inle autorità hanno impiccato in pubblico, dopo averloto a, un secondo manifestante, Majid Reza Rahnavard, 23 anni. Lesarebbero ormai. L’obiettivo è di stroncare con la massima violenza le proteste contro ilteocratico della Repubblica islamica che da 3 mesi stanno coinvolgendo strati sempre più vasti della popolazione, in particolare le donne e i giovani. Majid Reza Rahnavard, 23 anni,to ae ucciso sulla pubblicamente a Mashhad. Aveva partecipato alle proteste contro i. Foto Twitter @MarianoGiustinoMajid Reza Rahnavard è stato giustiziato al mattino del 12 dicembre, sembra prima dell’alba e della preghiera del mattino, a Mashhad, in. Il ...

... con arma da taglio, di due membri della milizia Basiji, nel corso delle proteste che ilsta reprimendo con violenza. Rahnavard è stato giustiziato per crimine di "guerra contro Dio"., ...... in, un Paese dove fino all'altro giorno la legge di Dio governava su quella civile arriva una rivoluzione impensabile, le donne e i giovani scendono in piazza sfidano ildegli ayatollah ... "Iran, il regime imploderà" In Iran, un ventitreenne di nome Mohsen Shekari è stato impiccato a poco più di un mese dalla condanna a morte. Era stato arrestato per aver partecipato alle proteste antigovernative. L’accusa Colpev ...La denuncia in un dossier di Amnesty International, che ha potuto confermare la morte di 44 tra bambini e adolescenti per mano del governo iraniano ...