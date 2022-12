(Di lunedì 12 dicembre 2022) Incriminata per corruzione la vicepresidente greca del parlamento europeo Eva Kaili, il Ciad annuncia la scarcerazione di 139 manifestanti, due morti nelle proteste contro la destituzione del presidente peruviano Pedro Castillo. Leggi

Internazionale

Cristiano Ronaldo. Molti hanno pensato che questo potrebbe essere l'ultimo Mondiale di CR7, ma il 5 volte Pallone d'Orosuo messaggio di commiato a Qatar 2022 sembra lasciare aperte le ...Mondiali, la rivelazione Maroccocuore dei tifosi. Fioccano i commenti sui social: "Tifare per ... "Se la vincesse il Marocco sarebbe una favola bellissima, ma mi roderebbe molto" e anche: "... Intanto nel mondo Incriminata per corruzione la vicepresidente greca del parlamento europeo Eva Kaili, il Ciad annuncia la scarcerazione di 139 manifestanti, due morti nelle proteste contro la destituzione del presiden ...THE HANGING SUN - SOLE DI MEZZANOTTE di Francesco Carrozzini(Italia-Gran Bretagna, 2022, durata 93’ guarda il trailer) con Alessandro Borghi, Peter Mullan, Jessica Brown Findlay, Charles DanceGiudizio ...