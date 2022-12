Innamorarsi quando l’Italia è in vacanza dal Mondiale

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Cos’è che muove il sole e l’altre stelle? Non fosse per la passione, irrazionale quantunque si cerchi di spiegarla, il secondoconsecutivo senzasarebbe diventato poco più che un freddo seguirsi di risultati e statistiche. A maggior ragione in un torneo lontano dalle usuali collocazioni spazio-temporali: eppure il calcio senza confini ha il potere di far tornare adolescenti, balbettando di rossore alle prime storie d’amore che la sabbia del mare si porta via a fine. Tutto ciò che succede a Qatar 2022 rimane in Qatar, e nessuno può giudicare altro dalla scappatella il “liberi tutti” di questo mese. Ma l’infatuazione, notoriamente, non guarda in faccia nessuno: più facile che accada verso ciò che prima non si conosceva, o il ritorno di fiamma nei confronti di istanze già considerate? Questo è il caso ...