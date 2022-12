Infortuni e malattie sul lavoro | la denuncia dell’Ona | ”Lazio bandiera nera” I dati dell’Osservatorio

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “La Corte di Cassazione in una sentenza ‘storica’ di pochi giorni fa ha sancito quanto da me da tempo sostenuto, che nel caso dio o malattia professionale è dovuto il risarcimento integrale del danno, decretando quindi il principio della tutela sia per coloro che non hanno un contratto divero e proprio ampliandole ed anche a coloro che per qualsiasi motivo svolgono le loro attività nei cantieri, compresi i precari e quelli non regolarizzati e i dipendenti di ditte terze”. Lo ha detto il presidenteNazionale Amianto ed editore del Giornale dell’Ambiente, Ezio Bonanni nel suo intervento sul tema: “sulprofessionali, Amianto: emergenza a Roma e in Italia” nella prima parte del convegno promosso da ONA e dalla Fondazione ...