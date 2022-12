Influenza e Covid | pronto soccorso allo stremo | +50% di accessi

(Di lunedì 12 dicembre 2022)stagionale, record di contagi: 943mila persone colpite solo nellultima settimana in vigore dal 1861 al 2004 Il servizio militare obbligatorio in Italia dalla Geo Barents alla Humanity 1 ...

RaiNews

'Molti arrivano con sintomi influenzali in pronto soccorso e scopriamo che èsolo al momento ... Medici di famiglia: rapidissimo aumento dei casi di- Secondo Silvestro Scotti, ...Il vento sta cambiando dopo quasi tre anni, perché laormai non riescono più a distinguerla dall', ma i danni causati da questi "vaccini" restano e anzi continuano. Chi ha spinto e poi ... Influenza, negli Stati Uniti già 13 milioni di contagi e 7.300 morti Più vittime e ricoveri ma contagi stabili. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana del 2-8 dicembre, riporta ...Ufficialmente abbiamo detto addio alla mascherina, ma in alcuni paesi d'Europa tornano gli obblighi sui mezzi pubblici e al chiuso. E in Italia molti continuano a indossarla, ...