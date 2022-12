In Italia non si entra illegalmente | Meloni con il pugno di ferro

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Secondo appuntamento della rubrica 'Gli appunti di Giorgia'. Tra i vari temi trattati, la presidente del Consiglio, Giorgiaha parlato su Facebook del tema immigrazione. "Il governo non intende cambiare posizione sul tema dell'immigrazione: innon si, vogliamo combattere il traffico di esseri umani e le morti in mare. Non vogliamo continuare a favorire i trafficanti" sottolinea la premier. "Il coinvolgimento dell'Europa è fondamentale" aggiungeannunciando per la prossima settimana "nuove norme per fermare la tratta, su questo tema - conclude - non intendiamo mollare".

