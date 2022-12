(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic. (Adnkronos/Lab) - Le grandi crisi globali che si sono succedute negli ultimi anni (dal Covid-19 al conflitto in Ucraina) hanno trasmesso, tanto alle aziende quanto all'opinione pubblica, una nuova consapevolezza sul ruolo sociale dellee sulla loro centralità nel. In questo contesto, all'interno delle aziende cambiano il ruolo e le attese nei confronti dellache, oltre a sostenere prodotti e servizi, assume un ruolo sempre più centrale nello sviluppo e tutela del capitale reputazionale, legandosi così ai processi decisionali e strategici. E' quanto emerge dall'indagine 'Quali nuovi orizzonti aprirà la?' realizzata da EY – in collaborazione con SWG – che ha ...

Adnkronos

...sul ruolo sociale dellee sulla loro centralità nel dibattito pubblico. In questo contesto, all'interno delle aziende cambiano il ruolo e le attese nei confronti dellacorporate ...... le nostre politiche regionali sono state attente a creare le condizioni abilitanti per le, ... con un tono vivace, e il logo è stato pensato anche per adeguarlo ai nuovi canali di... Imprese, EY: comunicazione corporate in Italia più strategica integrata e al passo con dibattito pubblico Dall'indagine di EY e SWG emergono i nuovi orizzonti della comunicazione corporate che sta sempre più al passo con il dibattito pubblico.(Teleborsa) - Parte "Noi Siamo Energia", la campagna di sensibilizzazione per un utilizzo consapevole, razionale e virtuoso dell'elettricità in Italia. Ideata da Terna, la società che gestisce ...