Il veterinario costa troppo | la mamma spende tutti i soldi dei regali di Natale dei figli per curare il cane | ' L' alternativa era abbatterlo'

leggo.it

Quando le hanno detto che avrebbe dovuto spendere più di 9mila euro per curare il suo cane colpito da tumore , Joely Eaton non ci ha pensato due volte. La mamma inglese di 29 anni, non ha potuto fare ...... al Dipartimento di prevenzione veterinaria dell'Asl; oppure ad unlibero ... L'iscrizione all'anagrafe canina28 euro (20 per l'applicazione del microchip e 8 per la registrazione). Il ... Il veterinario costa troppo, la mamma spende tutti i soldi dei regali di Natale dei figli per curare il cane: Quando le hanno detto che avrebbe dovuto spendere più di 9mila euro per curare il suo cane colpito da tumore, Joely Eaton non ci ha pensato due volte. La mamma inglese di 29 anni, non ...