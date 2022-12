Il sindacato propone | l’azienda accetta | alla Cugini 600 euro in buoni spesa per dipendenti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nembro. “In un periodo complicato per tutti, abbiamo voluto dare un segnale concreto di vicinanza a Voi e alle Vostre famiglie per rendere più serene queste festività”. Questo il messaggio di Francesco, presidente del C.d.A., che accompagna il blocchetto dida 600che ogni lavoratore dellaSpA di Nembro riceverà con la mensilità di dicembre. Questa decisione, presa per fare fronte al carovita che negli ultimi mesi ha attanagliato la vita di molte famiglie, parte da una proposta avanzata da Filca Cisl e da Rsu aziendale, che ha subito trovato l’accoglimento da parte del management aziendale. “La Societàha dimostrato grande attenzione ai propri lavoratori aggiungendo ai contenuti dell’integrativo da poco firmato anche questo supplemento – dice ...

