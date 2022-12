Il rito del portiere dell' Argentina prima dei rigori | sputa sui guanti e poi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) E' diventato eroe nazionale Emiliano Martinez , ilche ai quarti di finale ha eliminato l' Olanda parando duea van Dijk e Berghuis . Non è passato inosservato un gesto ...

Non è passato inosservato un gesto che pare essere un vero e proprio da parte numero uno dell'Albiceleste: prima di ogni tiro dagli undici metri degli avversari, infatti, sputa sui guanti. Mondiali Qatar, Emiliano Martinez eroe dell'Argentina. Il gesto (e i riti propiziatori) del portiere para-rigori che ha eliminato l'Olanda ...