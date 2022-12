Il Qatar gate travolge il Parlamento europeo e i socialisti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Chi sarà il prossimo?”. E' questo l'interrogativo che tutta la bolla europea si è posta nel fine settimana, dopo che è scoppiato il più grande scandalo di presunta corruzione che ha mai colpito il. Lo scandalo ha già un nome: “”. In tre giorni sono stati fermati un vicepresidente del, un ex deputato, un assistente parlamentare, il capo della Confederazione mondiale dei sindacati, il segretario generale di una ong internazionale e alcuni famigliari dei principali indagati. Venerdì la Procura federale del Belgio ha annunciato un'inchiesta per associazione a delinquere, riciclaggio di denaro e corruzione da parte di uno stato del Golfo. L'obiettivo è di “influenzare decisioni economiche e politiche del...

Lo scandalo ha già un nome: ''. In tre giorni sono stati fermati un vicepresidente del Parlamento europeo, un ex deputato, un assistente parlamentare, il capo della Confederazione mondiale ...E anche in questa vicenda l'Italia ricopre un triste ruolo: agli atti della magistratura belga emerge che il fulcro del '' ruoti intorno ad un gruppo di italiani da sempre di sinistra, ... Qatar-gate, la Tangentopoli europea: tremano Mogherini, Bonino, Avramopoulos Il danno per la reputazione dell'Ue e del Parlamento europeo è enorme. L'inchiesta getta un'ombra cupa in particolare sul gruppo dei Socialisti & Democratici al Parlamento europeo. I fatti, il teorema ...Restano in carcere quattro delle sei persone fermate nell'ambito del 'Qatar gate' che coinvolge l'Europarlamento. Per loro accuse di vario titolo che vanno ...